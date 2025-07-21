Kocaelispor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta? Hazırlık maçı hangi kanalda?

Süper Lig’e yeniden adım atan iki köklü kulüp, sezon öncesi önemli bir provada karşı karşıya geliyor. Kocaelispor ile Fatih Karagümrük, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Her iki takım da hem fiziksel hem de taktiksel olarak lige en hazır hâliyle girmek için sahaya çıkacak. Bu karşılaşma, hem teknik direktörler hem de futbolseverler için yeni transferlerin durumu açısından önemli ipuçları sunacak. Peki, Kocaelispor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta? Hazırlık maçı hangi kanalda?