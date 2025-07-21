Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Kocaelispor ile Fatih Karagümrük, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Süper Lig'e yeniden merhaba diyen iki köklü ekip, sezon öncesi performanslarını test edecekleri bu karşılaşmada sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Taraftarların heyecanla beklediği bu mücadele, sadece skor açısından değil, takımların oyun planı, yeni transferlerin uyumu ve teknik direktörlerin tercihleri bakımından da büyük önem taşıyor. Peki, Kocaelispor-Fatih Karagümrük hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KOCAELİSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kocaelispor-Fatih Karagümrük hazırlık maçı 21 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.