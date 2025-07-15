Spor camiasından 15 Temmuz mesajları! İşte o paylaşımlar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde dört büyükler ve Türkiye Futbol Federasyonu resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. İşte detaylar...