Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümü sebebiyle resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptılar.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NUN PAYLAŞIMI
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı canlarını hiçe sayarak şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; her türlü fedakârlıkta bulunan güvenlik güçlerimize, gazilerimize ve bu uğurda tek yürek olan milletimize şükranlarımızı… pic.twitter.com/g7ETPvIo4E— TFF (@TFF_Org) July 14, 2025
BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar dileriz. 🇹🇷 pic.twitter.com/1dWqkJxM6v— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 14, 2025
FENERBAHÇE'NİN PAYlAŞIMI
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajımız Kamu bürokrasisinin kritik noktalarına ve kahraman Türk ordusunun komuta kademelerine sızan FETÖ tarafından ortaya konan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. Yılı. Ülkemizin varlığına kasteden bu hain girişim, Cumhurbaşkanımız… pic.twitter.com/q17erCc2nq— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 14, 2025
GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI
🇹🇷 Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini hedef alan hain darbe girişiminin 9. yılında demokrasi şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. #15TemmuzDemokrasiveMilliBirlikGünü pic.twitter.com/u3rjP7LacS— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 14, 2025
TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI
FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı vatanı uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı ve minnetle anıyoruz 🇹🇷 pic.twitter.com/7NujQfWsLQ— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 14, 2025