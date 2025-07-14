Gana-Tanzanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu'nda futbol heyecanı doruğa çıkıyor! Gana ile Tanzanya, gruptaki kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Güney Afrika ve Mali'nin de bulunduğu zorlu grupta her puanın altın değerinde olduğu bu karşılaşmada, iki takım da hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Gana-Tanzanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GANA-TANZANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu'nda oynanacak Gana-Tanzanya maçı 14 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
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