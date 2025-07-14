Gana-Tanzanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Kupası maçı hangi kanalda?

Afrika Kadınlar Uluslar Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. C Grubu’nda sahne alacak olan Gana ve Tanzanya, kritik maça çıkmaya hazırlanıyor. Güney Afrika ve Mali gibi güçlü rakiplerin de yer aldığı grupta, iki takım da yoluna avantajlı devam etmek için sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Gana-Tanzanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Kupası maçı hangi kanalda?