Lyon'un küme düşme kararı kaldırıldı!

Bugün yapılan mahkemede karar verildi, Lyon kesin olarak Ligue 2'ye düşürülmeyecek.
Lyon, Ligue 2'deki küme düşme kararını başarıyla temyiz etti. Fransız ekibi gelecek sezon Ligue 1 ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
Küme düşürülme cezası yerine Lyon'un maaş bütçesi ve transfer harcamalarına sınırlama getirilmesine karar verildi.
🚨🔴🔵 OFFICIAL: Olympique Lyon will NOT be relegated to Ligue 2 and the club will stay in Ligue1. The decision has been confirmed. pic.twitter.com/45JY8acjJd— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2025