Lyon'un küme düşme kararı kaldırıldı!

Fransız ekibi hakkında finansal sorunlardan dolayı küme düşürülme kararı verilmişti. Mahkeme, kararı değiştirdi ve Lyon'u Ligue 1'de tuttu.

Bugün yapılan mahkemede karar verildi, Lyon kesin olarak Ligue 2'ye düşürülmeyecek.

Lyon, Ligue 2'deki küme düşme kararını başarıyla temyiz etti. Fransız ekibi gelecek sezon Ligue 1 ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Küme düşürülme cezası yerine Lyon'un maaş bütçesi ve transfer harcamalarına sınırlama getirilmesine karar verildi.