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Duran Fenerbahçe'de! İşte İstanbul'a geliş zamanı Duran Fenerbahçe'de! İşte İstanbul'a geliş zamanı 01:48
G.Saraydan 8,1 milyar liralık sermaye artırımı G.Saraydan 8,1 milyar liralık sermaye artırımı 00:57
G.Saraydan 8,1 milyar liralık sermaye artırımı G.Saraydan 8,1 milyar liralık sermaye artırımı 00:56
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G.Saray'dan milli yıldıza kanca! Menajeriyle iletişime geçildi G.Saray'dan milli yıldıza kanca! Menajeriyle iletişime geçildi 22:23
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