Manchester City 3-4 Al Hilal (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada son 16 turu maçında Manchester City ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Bol gollü geçen maçta tur atlayan taraf 4-3'lük skorla Al Hilal oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2025- 08:45