FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Manchester City ile Al Hilal kozlarını paylaştı.
Kritik maçta kazanan taraf 4-3'lük skorla Al Hilal oldu.
Karşılaşmada 10. dakikada gol perdesini Manchester City'den Bernardo Silva açtı. İlk yarı bu golle Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda 46. dakikada Al Hilal'den Leonardo skoru 1-1'e getirdi.
52. dakikada Malcom sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getiren isim oldu.
Maçın 55. dakikasında Haaland skoru 2-2 yaptı. Normal süresi 2-2'lik skorla biten maçın uzatmaları gol düellosuna sahne oldu.
94. dakikada Koulibaly takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetti.
Bu gole Foden 104. dakikada cevap verdi. Karşılaşmanın 113. dakikasında ise Al Hilal'den Leonardo maça son noktayı koyan isim oldu.
Leonarda ağları sarsarak takımının 4-3'lük skorla çeyrek final bileti almasını sağladı.