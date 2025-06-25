Almanya U21-Fransa U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Yarı final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa U21 Şampiyonası’nda gözler dev bir mücadeleye çevrildi. Yarı final etabında turnuvanın iki favori ekibi, Almanya ile Fransa kozlarını paylaşacak. Genç yeteneklerin vitrine çıktığı bu prestijli organizasyonda, kazanan takım adını finale yazdırarak kupaya bir adım daha yaklaşacak. Turnuva boyunca sergiledikleri etkileyici performanslarla dikkat çeken iki ekip de finale kalmak için tüm gücünü sahaya yansıtacak. Peki, Almanya U21-Fransa U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Yarı final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2025- 16:50