FIFA Kulüpler Dünya Kupası üçüncü ve son maçında Benfica, Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti. İşte detaylar...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında Portekiz ekibi Benfica ile Almanya temsilcisi Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılan Portekiz ekibi 7 puana yükselerek grubu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Benfica'ya galibiyeti getiren golü 13. dakikada Andreas Schjelderup kaydetti.

Benfica'da milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu 55. dakikada oyuna dahil oldu.

6 puanda kalan Bayern Münih ise grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselen diğer takım oldu.