Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Jonathan David ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Hangi takıma imza atacağı büyük merak konusu olan 25 yaşındaki santrforun yeni adresi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray, Fransız ekibi Lille'le sözleşmesi sona eren ve bonservisini elinde bulunduran Jonathan David'e talip olmuştu.

Her iki ekip de yıldız golcü için ciddi temaslarda bulunuyordu. Ancak Kanadalı forvet transferdeki kararını verdi.

La Gazetta Dello Sport'un haberine göre; Juventus, Jonathan David ile 6 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro bonus karşılığında anlaşma sağladı.

Öte yandan transferde eksik olan kısmın menajerlerle olan komisyon anlaşması olduğu vurgulandı. Bu konudaki görüşmelerin devam ettiği ve transferin 30 hazirana kadar bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.