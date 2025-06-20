Benfica-Auckland City maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu heyecanı, Benfica ile Auckland City arasında oynanacak ikinci hafta mücadelesiyle devam ediyor. İlk karşılaşmasında Arjantin'in köklü temsilcisi Boca Juniors ile 2-2 berabere kalan Benfica, bu kez galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Turnuvaya Bayern Münih karşısında aldığı 10-0’lık ağır mağlubiyetle başlayan Auckland City ise moral depolamak istiyor. Özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün bu mücadelede forma giyip giymeyeceği, Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Benfica-Auckland City maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2025- 11:08