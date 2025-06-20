FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Benfica ile Auckland City karşı karşıya gelecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü önderliğinde gruptan çıkmayı hedefleyen Portekiz temsilcisi, Yeni Zellanda ekibi karşısında hata yapmak istemiyor. Boca Juniors ile 2-2 berabere kalarak turnuvaya 1 puan ile başlayan Benfica, 3 puan alarak çıkış arıyor. İlk maçında Bayern Münih ile karşılaşan ve 10-0 kaybeden Auckland City ise bir sürprize imza atmayı amaçlıyor. Futbolseverler, Benfica-Auckland City maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Benfica-Auckland City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BENFICA-AUCKLAND CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Benfica-Auckland City FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ikinci maçı 20 Haziran Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Inter&Co Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BENFICA-AUCKLAND CITY MAÇI CANLI İZLE
MUHTEMEL 11'LER
Benfica: Trubin; Dahl, A. Silva, Otamendi, Carreras; Aursnes, Luis, Sanches; Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis, Schjelderup.
Auckland City: Tracey; Murati, Boxall, Den Heijer, Mitchell, Lobo; De Vries, Garriga, Ilich, Manickum; Bevan.