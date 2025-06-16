Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlüğü görevinden ayrılarak gelecek sezon Eyüpspor'u çalıştıracak olan Selçuk Şahin'e katkılarından dolayı teşekkür etti. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlüğü görevinden ayrılarak gelecek sezon Eyüpspor'u çalıştıracak olan Selçuk Şahin'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızda Vincenzo Montella döneminin başlangıcından beri İtalyan teknik direktörün yardımcılığını yapan Selçuk Şahin, gelecek sezondan itibaren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktörlük görevini üstlenecek olması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki görevinden ayrıldı. Selçuk Şahin, Ay-Yıldızlıların birçok ilki başararak, tarihinde ilk defa bir büyük turnuvanın finallerine eleme grubunu lider bitirip 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmasında, Almanya'da düzenlenen bu organizasyonda çeyrek finale yükselmesinde ve UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkmasında pay sahibi olmuştu.

Faal futbolculuk döneminde A Milli Takımımızın formasını 25 kez giyen ve 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülüğü elde eden takımda yer alan A Milli Takım Yardımcı Antrenörümüz Selçuk Şahin'e teknik direktör olarak sürdüreceği kariyerindeki yeni yolculuğunda sonsuz başarılar diliyor, Türkiye Futbol Federasyonu'nda sürdürdüğü görevi boyunca verdiği katkılar için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yolun açık olsun Selçuk Şahin" ifadelerine yer verildi.