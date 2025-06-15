Trendyol Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor, teknik direktör Selçuk Şahin ile sözleşme imzaladı.
🟡🟣 Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin: Burada olduğum için çok gururluyum, mutluyum. Çünkü ligde geçen sene çok başarılı olmuş, Avrupa'nın kapısından dönmüş bir takımın sorumluluğunu almak gerçekten mutluluk verici bir olay. pic.twitter.com/1l6bWtMBza— A Spor (@aspor) June 15, 2025
ARDA TURAN'A TEŞEKKÜR!
🟡🟣 Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin: Arda Turan'a da teşekkür etmek isterim. Çünkü çok önemli bir başarı ve bir oyun kültürü bıraktı bu kulüpte. Biz de aynı oyun felsefesi ve nerelerde eksik varı çalışacağız. O anlamda Arda Hoca'nın da katkısını unutmamak lazım. pic.twitter.com/TIXq0BRkEZ— A Spor (@aspor) June 15, 2025