2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde I Grubu'ndaki ilk maçında Norveç'e deplasmanda 3-0 yenilerek, gruptan çıkma şansını zorlaştıran İtalya'da bir süredir performansı tartışılan teknik direktör Spalletti'nin geleceği belli oldu.

"Gök-mavililer" olarak anılan İtalya Milli Takımı'nın deneyimli çalıştırıcısı Spalletti, yarın kendi sahalarında oynayacakları Moldova maçı öncesi bir basın toplantısı düzenledi.

Spalletti, "Cumartesi akşamı (İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele) başkan Gravina ile epey bir süre görüştük ve bana görevden alınacağımı bildirdi. Ben bırakmak istemezdim ama bu bir görevden alma, dolayısıyla bunu kabul etmem gerekiyor. Yarın kulübede olacağım, sonra da sözleşmeyi feshedeceğiz." dedi.

Spalletti, yarınki Moldova maçını kazanarak, kendisinden sonra göreve gelecek mevkidaşına yardımcı olmak istediğini söyledi.

2022-2023 sezonunda Napoli takımını, 33 yıl aradan sonra Serie A'da şampiyonluğa ulaştırarak büyük sükse yapan Spalletti, sezon sonunda mavi-beyazlı ekipten ayrılmış daha sonra Eylül 2023'te İtalya Milli Takımı'nın başına geçmişti.

"Gök-mavililer"in başında şu ana kadar 23 maça çıkan Spalletti, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi yaşamıştı.

Spalletti yönetimindeki İtalya, geçen yıl oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda gruptan zor şekilde çıkabilmiş, son 16 turunda İsviçre'ye 2-0 yenilerek elenmiş ve hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç karşısında alınan 3-0'lık yenilgi, Spalletti'nin kamuoyunda tartışılmasına ve sert şekilde eleştirilmesine yol açmıştı.

İtalyan spor basını, halihazırda Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr'ı çalıştıran Stefano Pioli'nin Spalletti sonrası milli takım teknik direktörlüğü için en güçlü aday olduğunu yazdı.