FIFA Dünya Kupası elemeleri K grubu 3'üncü maçında İngiltere, Andorra deplasmanına konuk oldu. İngiltere karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve grubunda liderliğini sürdürdü. İşte maçın detayları...

İngiltere, FIFA Dünya Kupası elemeleri K grubu 3'üncü maçında Andorra'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 50. dakikada Harry Kane kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte İngiltere, grubunda 3'üncü maçından da galip ayrıldı ve 9 puanla liderliğini sürdürdü.