UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup'ta mücadele eden Türkiye Kadın A Milli Takımı gruptaki 6’ıncı ve son maçında Yunanistan ile karşılaştığı maçtan 1-0 galip ayrıldı

Heraklion şehrinde bulunan Theodoros Vardinogiannis Stadı'nda oynanan mücadeleye Milliler B Ligi 2'nci Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada topladığı 3 puanla 3'üncü sırada çıktı. Maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Maika Vanderstichel, Clothilde Brassard, Siham Boudina ve Audrey Gerbel yönetti.

A Milli Takım C Ligi'ne düşmemek için mutlak galibiyet hedefi ile çıktığı maçın 16'ncı dakikasında Kader'in ceza sahası içerisinde düşürülmesi ile penaltı kazandı. Kırmızı-beyazlılar Ebru'nun değerlendiremediği penaltı ile öne geçme fırsatını kaçırdı.

Karşılaşmanın 42'nci dakikasında Melike'nin sağdan ortasında kaleciden seken topu filelerle buluşturan Kader, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.

90 dakikada başka gol olmayınca maç bu skorla tamamlandı.

Milli Takım bu sonuçla play-out maçı oynamaya hak kazandı. Ay-yıldızlılar bu maçtan galip ayrılırsa UEFA Uluslar B Ligi'nde yoluna devam edecek.

NECLA GÜNGÖR KIRAGASI 50'NCİ MAÇINA ÇIKTI

Kadın A Millî Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası Yunanistan maçıyla birlikte tarihe geçti. Kıragası, UEFA Uluslar B Ligi'nde Yunanistan ile oynayacağımız karşılaşmada Ay-Yıldızlı takımın başında 50'nci müsabakasına çıktı ve Türk kadın futbol tarihinde bu sayıya ulaşan ilk teknik direktör oldu.

Tecrübeli teknik direktör bu maçla birlikte Kadın A Millî Takımı'nın başında 50 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik, 19 mağlubiyet aldı.