Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götüren Paris Saint Germain'de (PSG) Desire Doue, maça damga vuran isimlerden biri oldu. 2 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan genç futbolcunun hayatıyla ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Desire Doue kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi PSG ile İtalyan temsilcisi Inter, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. PSG adına maçın en çok konuşulan ismiyse Desire Doue oldu. Genç yıldız, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla dev finale damgasını vurdu. Doue'nin etkileyici performansı sonrası genç futbolcuyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı? Peki, Desire Doue kimdir? Desire Doue kaç yaşında ve nereli? Desire Doue hangi mevkide oynuyor? Desire Doue'nin forma numarası kaç? İşte Desire Doue ile ilgili tüm bilgiler...

DESIRE DOUE KİMDİR?

Desire Doue, 3 Haziran 2005 tarihinde Fransa'nın Angers kentinde dünyaya geldi. Fildişi Sahilleri asıllı Fransız oyuncu, futbola 2011 yılında Rennes altyapısında başladı. 2021 yılına kadar Rennes altyapısında forma giyen Doue, 2022 yılında A takıma yükseldi. Rennes forması altında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken Doue, sezon başında 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında PSG'ye transfer oldu. Etkileyici performansını PSG forması altında da gösteren 19 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 54 maçta 15 gol ve 16 asistlik bir performans sergiledi. Desire Doue, Fransa'nın geçtiğimiz mart ayında UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmada ilk kez milli formayı terletti.

DESIRE DOUE'NİN BOYU KAÇ?

Desire Doue 1.81 boyundadır.

DESIRE DOUE'NİN FORMA NUMARASI KAÇ?

Desire Doue 14 numaralı formayı giymektedir.