Manchester United ile sözleşmesi biten Christian Eriksen, İngiliz ekibinden ayrıldığını açıkladı.

Manchester United ile sözleşmesi biten Christian Eriksen, takımına veda etti.

Danimarkalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Christian Eriksen: "Manchester United futbolcusu olarak son 3 yıldır beni destekleyen tüm taraftarlara teşekkür ederim. İlk günden itibaren ailem ve beni çok sıcak karşılayan kulüpteki nazik ve çalışkan tüm insanlara teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim, soyunma odasını ve sahayı birlikte paylaşmak büyük bir zevkti. Harika bir dönemdi ve sonsuza kadar saklayacağım inanılmaz anılar biriktirdim. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

2022 yazında Brentford'dan Manchester United'a transfer olan tecrübeli orta saha, bu sezon 35 maça çıkarken 5 gol, 5 asist üretti.