Al Ittihad-Al-Qadsiah maçı ne zaman ve saat kaçta? Kral Kupası final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan futbolunda sezonun en heyecan verici anlarından biri yaklaşıyor. Kral Kupası finalinde Al Ittihad ile Al-Qadsiah kozlarını paylaşacak. Gözler, bu büyük mücadelede hem prestij hem de sezonun son kupası için sahaya çıkacak iki takımda. Ligi zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını müzesine götüren Al Ittihad, şimdi de gözünü Kral Kupası’na dikmiş durumda. Taraftarına çifte sevinç yaşatmak isteyen sarı-siyahlılar, sezonu kupayla taçlandırmanın peşinde. Diğer yanda ise Al-Qadsiah var. Kupa yolculuğunda güçlü rakipleri eleyerek finale kadar yükselen ekip, şimdi en büyük sınavını veriyor. Peki, Al Ittihad–Al-Qadsiah final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2025- 12:14