Al Ittihad-Al-Qadsiah maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Suudi Arabistan Kral Kupası final maçında Al Ittihad ile Al-Qadsiah karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmayı kazanarak kupayı müzesine götürmeyi hedefleyen takımlar, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Ligi şampiyon tamamlayıp, kupayı da kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmayı hedefleyen Al Ittihad, taraftarlarına mutlu son yaşatmak istiyor. Güçlü rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Al-Qadsiah ise kazanmanın yollarını arayacak. Peki, Al Ittihad-Al-Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
AL ITTIHAD-AL-QADSIAH MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde oynanacak Al Ittihad-Al-Qadsiah maçı 30 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.
AL ITTIHAD-AL-QADSIAH MAÇI HANGİ KANALDA?
Al Ittihad ile Al-Qadsiah arasında oynanacak Suudi Arabistan Kral Kupası final maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.