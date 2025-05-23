Real Madrid Carlo Ancelotti'ye veda etti!

Real Madrid'de önemli bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Eflatun-beyazlı ekip, Carlo Ancelotti ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada,

"Real Madrid CF ve Carlo Ancelotti, Ancelotti'nin Real Madrid'deki görevine son verme konusunda anlaşmaya vardı. Kulübümüz, Real Madrid ve dünya futbolunun en büyük efsanelerinden birine şükran ve sevgisini sunmak ister.

Carlo Ancelotti, 123 yıllık tarihimizin en başarılı dönemlerinden birini geçirerek takımımızı zafere taşıyan ve tarihimizin en çok şampiyonluk kazanan teknik direktörü olan teknik direktörümüz oldu: 3 Avrupa Kupası, 3 Kulüpler Dünya Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 2 La Liga Şampiyonluğu, 2 Copa del Rey Şampiyonluğu ve 2 İspanya Süper Kupası. Kulübümüzde geçirdiği 6 sezonda toplam 15 şampiyonluk kazandı.

Real Madrid başkanı Florentino Pérez için, "Carlo Ancelotti artık sonsuza dek büyük Real Madrid ailesinin bir parçası. Bu kadar çok başarıya ulaşmamıza yardımcı olan ve aynı zamanda kulübümüzün değerlerini örnek bir şekilde temsil eden bir koçtan keyif aldığımız için gururluyuz."

Santiago Bernabéu, yarın Carlo Ancelotti'nin Real Madrid teknik direktörlüğündeki son maçında ona saygı duruşunda bulunacak.

Real Madrid, kendisine ve tüm ailesine hayatının bu yeni aşamasında bol şans diliyor."

İfadelerine yer verildi.

İtalyan teknik adamın daha önce Brezilya Milli Takımı ile anlaştığı Brezilya futbol federasyonu tarafından açıklanmıştı.