1. Lig Yükselme play-off 2. tur rövanş maçında Bandırmaspor sahasında Boluspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bandırmaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bandırmaspor - Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trednyol 1. Lig'in play-off yükselme maçları ikinci turunda Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmada Boluspor'u 4-1 mağlıp eden Bandırmaspor, bu kez seyircisi karşısında rakibini ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Bandırmaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

1.Lig Yükselme Play Off 2.Tur rövanşında oynanacak Bandırmaspor - Boluspor maçı 23 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Bandırmaspor - Boluspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - BOLUSPOR RÖVANŞ MAÇI CANLI İZLE