Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) edindiği bilgilere göre Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladı. Genç teknik adam, Ukrayna ekibinden yıllık 2 milyon euro ücret alacak. İkas Eyüpspor ise bu anlaşmadan transfer bedeli elde edecek.

Arda Turan'ın vedasının ardından İkas Eyüpspor'da teknik direktörlük koltuğu için iki isim öne çıkıyor. Yönetim, Selçuk İnan ve Albert Riera üzerinde duruyor. Her iki teknik adamla da görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. İkas Eyüpspor'un Türk teknik direktör ile devam etmesi daha yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.