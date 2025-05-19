Brighton 3-2 Liverpool | MAÇ SONUCU - ÖZET

Premier Lig'de daha önce şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, 37. hafta maçında konuk olduğu Brighton & Hove Albion'a 3-2 yenildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2025- 01:11