İspanya La Liga'nın 37. haftasında Valladolid sahasında Alaves'i konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği heyecan dolu karşılaşmada ilk 11 merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Valladolid-Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Valladolid- Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 37. haftada Valladolid-Alaves mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valladolid-Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALLADOLID-ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valladolid-Alaves maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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