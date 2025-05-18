İspanya La Liga'nın 37. haftasında Valladolid sahasında Alaves'i konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği heyecan dolu karşılaşmada ilk 11 merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Valencia-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Valladolid- Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 37. haftada Valencia-Athletic Bilbao mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCİA-ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia-Athletic Bilbao maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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