Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Nantes sahasında Montpellier'i konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Nantes - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 34. haftada Nantes ile Montpellier kozlarını paylaşacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Montpellier maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ve beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

NANTES - MONTPELLIER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nantes: Lopes; Thomas, Castelletto, Zeze, Pallois, Cozza; Coquelin, Chirivella, Augusto; Abline, Simon

Montpellier: Lecomte; Tchato, Mouanga, Omeragic, Mincarelli, Chennahi; Nzingoula, Chotard, Ferri; Coulibaly, Fayad

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