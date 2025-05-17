Crystal Palace 1-0 Manchester City | MAÇ SONUCU-ÖZET

İngiltere FA Cup final maçında Crystal Palace ile Manchester City karşı karşıya geldi. Palace, City'i Eze'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2025- 20:31