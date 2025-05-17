Crystal Palace ile Manchester City İngiltere FA Cup final maçında karşı karşıya geldi.
Palace, City'i Eze'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.
Manchester City adına Omar Marmoush penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Manchester City sezonun kupasız tamamladı.
Ebere Eze finalde Wembley'de perdeyi açtı! Tam anlamıyla bir Crystal Palace golü! ⚽️ #FACup pic.twitter.com/0tP4Ykn9GE— TRT Spor (@trtspor) May 17, 2025
Marmoush'un penaltısını Henderson çıkarttı! Manchester City finalde penaltıyı kaçırdı! #FACup pic.twitter.com/AhPvxiXJef— TRT Spor (@trtspor) May 17, 2025