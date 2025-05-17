Liga Portugal'da heyecan sürüyor. Braga sahasında Benfica'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Liga Portugal'da heyecan 34. hafta maçlarıyla devam ediyor. Braga ile Benfica kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRAGA - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Braga - Benfica maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BRAGA - BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Braga: Hornicek; Chissumba, Oliveira, Niakate, Gomez; Horta, Moutinho, Carvalho, Fernandes; Zalazar; Ouazzani

Benfica: Trubin; Carreras, Silva, Otamendi, Araujo; Florentino, Barreiro; Akturkoglu, Kokcu, Schjelderup; Pavlidis

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