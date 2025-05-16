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Fred'in eşinden şoke eden hamle! Fred'in eşinden şoke eden hamle! 11:32
F.Bahçe'den Cenk Tosun kararı! Tamam mı devam mı? F.Bahçe'den Cenk Tosun kararı! Tamam mı devam mı? 10:45
G.Saray'da Icardi gelişmesi! Kutlamalara katılacak mı? G.Saray'da Icardi gelişmesi! Kutlamalara katılacak mı? 10:30
G.Saray'da Köhn sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor G.Saray'da Köhn sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor 09:57
F.Bahçe'ye dev piyango! F.Bahçe'ye dev piyango! 09:32
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G.Saray'a yeni Osimhen! Cimbom'dan scout transferi G.Saray'a yeni Osimhen! Cimbom'dan scout transferi 08:57
F.Bahçe'den flaş hamle! F.Bahçe'den flaş hamle! 23:33
Beşiktaş'tan Romulo açıklaması Beşiktaş'tan Romulo açıklaması 23:33
F.Bahçe'den flaş hamle! F.Bahçe'den flaş hamle! 23:24
Beşiktaş'tan Romulo açıklaması Beşiktaş'tan Romulo açıklaması 23:16
PFDK sevkleri belli oldu! PFDK sevkleri belli oldu! 23:14
Kerem Aktürkoğlu'dan yaş sınırı tepkisi!
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