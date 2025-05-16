Emre Belözoğlu'nun yeni adresi!

ONVO Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu hakkında Ada basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Ruben Selles ile yolları ayıran Hull City'nin teknik direktör adayları arasında Belözoğlu'nun da yer aldığı belirtildi. İşte detaylar...

İngiltere Championship'te sezonun sona ermesiyle birlikte Hull City teknik direktörü Ruben Selles ile yollarını ayırmıştı. Sezonun son haftasında berabere kalarak averajla kümede kalmayı başaran Hull City'de yeni teknik direktör adayları arasında Emre Belözoğlu da yer aldı.

Hull Daily Mail'in haberine göre; Miron Muslic, Gary O'Neil, Alex Neil, Dean Smith, Rob Edwards, Marti Cifuentes ve Ryan Mason Emre Belözoğlu ile beraber Championship ekibinin yeni teknik patronu adayları olarak yer alıyor.

44 yaşındaki Emre Belözoğlu, Ocak ayında göreve geldiği ONVO Antalyaspor ile çıktığı 17 karşılaşmada 1.29 puan ortalaması yakaladı.