Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Raed sahasında Al Ittihad'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Raed-Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Raed-Al Ittihad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Raed ile Al Ittihad karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Raed-Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL RAED-AL ITTIHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Raed-Al Ittihad maçı 15 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.