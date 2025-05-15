Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al-Qadsiah sahasında Al Wahda'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al-Qadsiah-Al Wahda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al-Qadsiah-Al Wahda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al-Qadsiah ile Al Wahda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al-Qadsiah-Al Wahda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL-QADSIAH-AL WAHDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al-Qadsiah-Al Wahda maçı 15 Mayıs Perşembe günü saat 18.55'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.