3. Lig play-off | K.Çekmece Sinopspor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

3. Lig play-off | K.Çekmece Sinopspor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

3. Lig play-off yükselme maçları devam ediyor. K.Çekmece Sinopspor, 3. tur ilk maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edecek. Maçın ayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki K.Çekmece Sinopspor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2025- 09:53