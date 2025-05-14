Bologna-Milan final maçı tıkla izle | Bologna-Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kral Kupası final maçında Bologna ile Milan kozlarını paylaşacak. İki takım da heyecan dolu karşılaşmayı kazanmak isterken, futbolseverler kritik mücadele öncesi gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor. Bu sezon beklenmedik puan kayıpları yaşayan ve şampiyonluk mücadelesine erken veda eden Milan, güçlü rakibini mağlup ederek sezonu kupa ile kapatmayı amaçlıyor. Son yılların formda takımı Bologna ise istikrarlı performansını kupayla taçlandırmayı hedefliyor. Peki, Bologna-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2025- 14:06