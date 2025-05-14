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F.Bahçe'nin İkas Eyüpspor mesaisi sürüyor F.Bahçe'nin İkas Eyüpspor mesaisi sürüyor 13:55
F.Bahçeli o futbolcu için zorla getirme kararı! F.Bahçeli o futbolcu için zorla getirme kararı! 13:08
Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmesi! Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmesi! 11:43
Talisca'ya sürpriz talip! Talisca'ya sürpriz talip! 10:53
G.Saray'dan flaş Eyüp Aydın kararı! G.Saray'dan flaş Eyüp Aydın kararı! 09:56
F.Bahçe'de hedef 18'lik yıldız! F.Bahçe'de hedef 18'lik yıldız! 09:30
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Kupada büyük final! İşte dev derbinin ilk 11'leri Kupada büyük final! İşte dev derbinin ilk 11'leri 00:29
Beşiktaş'tan Patrik Schick bombası! Beşiktaş'tan Patrik Schick bombası! 00:09
Beşiktaş'tan Abraham'a yakın takip! Beşiktaş'tan Abraham'a yakın takip! 00:09
F.Bahçe'de ilk hedef Vlahovic! F.Bahçe'de ilk hedef Vlahovic! 00:08
F.Bahçe'ye Portekizli orta saha! F.Bahçe'ye Portekizli orta saha! 00:08
F.Bahçe'ye Sterling teklifi! F.Bahçe'ye Sterling teklifi! 00:08