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F.Bahçe'den olay transfer! 'İstanbul'a gelebilir' F.Bahçe'den olay transfer! 'İstanbul'a gelebilir' 12:09
F.Bahçe'den G.Saray'ı kızdıracak transfer hamlesi! F.Bahçe'den G.Saray'ı kızdıracak transfer hamlesi! 11:39
G.Saray'da son dakika transfer gelişmesi! İmza tarihleri ertelendi G.Saray'da son dakika transfer gelişmesi! İmza tarihleri ertelendi 11:16
F.Bahçe ve G.Saray arasında dev transfer kapışması! F.Bahçe ve G.Saray arasında dev transfer kapışması! 10:44
Trabzonspor kupada zafer peşinde! Trabzonspor kupada zafer peşinde! 10:20
F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Bu teklif dengeleri değiştirebilir F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Bu teklif dengeleri değiştirebilir 10:17
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F.Bahçe'de yeni sezonun ilk vedası! 4 yıllık anlaşma sağladı F.Bahçe'de yeni sezonun ilk vedası! 4 yıllık anlaşma sağladı 09:57
F.Bahçe'ye 70 milyon Euro'luk kaleci! F.Bahçe'ye 70 milyon Euro'luk kaleci! 09:22
G.Saray kupa finalinde sahne alıyor! G.Saray kupa finalinde sahne alıyor! 09:11
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... 09:06
Beşiktaş'a Alman kanat! İşte yapılacak teklif Beşiktaş'a Alman kanat! İşte yapılacak teklif 00:28
Trabzonspor'dan G.Saray'a sürpriz hazırlık! Trabzonspor'dan G.Saray'a sürpriz hazırlık! 00:25