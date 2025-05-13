İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Sociedad sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği heyecan dolu karşılaşmada ilk 11 merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Sociedad-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 36. haftada Real Sociedad ile Celta Vigo mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad-Celta Vigo maçı 13 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL SOCIEDAD-CELTA VIGO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Sociedad: Remiro, Traore, Zubeldia, Martin, Munoz, Zubimendi, Kubo, Mendez, Marin, Gomez, Oyarzabal

Celta Vigo: Guaita, Rodriguez, Lago, Dominguez, Carreira, Beltran, Moriba, Mingueza, Lopez, Gonzalez, Iglesias

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