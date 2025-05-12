CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
İşte kupa finalinin VAR hakemi! İşte kupa finalinin VAR hakemi! 16:55
G.Saray antrenmanında eğlenceli anlar! G.Saray antrenmanında eğlenceli anlar! 16:07
Veda açıklaması yaptı! F.Bahçe'ye geri dönüyor Veda açıklaması yaptı! F.Bahçe'ye geri dönüyor 15:28
Transferde Yunus Akgün bombası! Astronomik teklif... Transferde Yunus Akgün bombası! Astronomik teklif... 14:44
Trabzonspor'dan hakem tepkisi! Trabzonspor'dan hakem tepkisi! 14:16
G.Saray Erkek Basketbol Takımı İstanbul'a döndü G.Saray Erkek Basketbol Takımı İstanbul'a döndü 13:11
Daha Eski
F.Bahçeli o isim Çizme yolcusu! F.Bahçeli o isim Çizme yolcusu! 12:55
Okan Buruk'tan flaş kaleci kararı! İşte G.Saray'ın kupa finali 11'i Okan Buruk'tan flaş kaleci kararı! İşte G.Saray'ın kupa finali 11'i 12:31
Yılmaz Osimhen ve Icardi arasında tercihini yaptı! Yılmaz Osimhen ve Icardi arasında tercihini yaptı! 12:30
G.Saray'da kupa mesaisi! G.Saray'da kupa mesaisi! 12:03
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemi açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemi açıklandı! 11:34
G.Saray'dan yeni sezon bombası! F.Bahçe çok isteyip alamamıştı G.Saray'dan yeni sezon bombası! F.Bahçe çok isteyip alamamıştı 10:59