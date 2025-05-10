Monaco - Lyon maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Monaco sahasında Lyon'u konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Fransa Ligue 1'de 33. haftada Monaco ile Lyon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Lyon maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

MONACO - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Kohn; Teze, Singo, Mawissa, Caio Henrique; Akliouche, Camara, Zakaria, Minamino; Balogun, Embolo

Lyon: Lucas Perri; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico; Matic, Tolisso; Cherki, Almada, Fofana; Mikautadze

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