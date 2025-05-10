İspanya La Liga'nın 35. haftasında Mallorca sahasında Real Valladolid'i konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği heyecan dolu karşılaşmada ilk 11 merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Mallorca-Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da 35. haftada Mallorca ile Real Valladolid mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca-Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA-REAL VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca-Real Valladolid maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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