İspanya La Liga'nın 35. haftasında Atletico Madrid sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği heyecan dolu karşılaşmada ilk 11 merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Atletico Madrid-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid-Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 35. haftada Atletico Madrid ile Real Sociedad mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid-Real Sociedad maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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