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G.Saray'da Bernardo Silva gelişmesi! G.Saray'da Bernardo Silva gelişmesi! 12:44
F.Bahçe'nin yeni sol beki Hollanda'dan F.Bahçe'nin yeni sol beki Hollanda'dan 12:22
RAMS Başakşehir-F.Bahçe maçı VAR'ı belli oldu! RAMS Başakşehir-F.Bahçe maçı VAR'ı belli oldu! 12:09
G.Saray Kaan'ın kardeşini istiyor! G.Saray Kaan'ın kardeşini istiyor! 11:40
F.Bahçe'de Maximin gelişmesi! F.Bahçe'de Maximin gelişmesi! 10:57
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı! Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı! 10:28
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Galatasaray'a dev gelir! 100 milyon euro... Galatasaray'a dev gelir! 100 milyon euro... 10:15
Başakşehir - Fenerbahçe maçı detayları! Başakşehir - Fenerbahçe maçı detayları! 10:09
F.Bahçe'de flaş gelişme! Ayrılık... F.Bahçe'de flaş gelişme! Ayrılık... 09:51
G.Saray'a genç 10 numara! G.Saray'a genç 10 numara! 09:34
Arteta istemedi F.Bahçe devreye girdi! İşte Kanarya'nın yeni transferi Arteta istemedi F.Bahçe devreye girdi! İşte Kanarya'nın yeni transferi 21:48
Trabzonspor taktik çalıştı! Trabzonspor taktik çalıştı! 21:41