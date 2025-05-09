Nesine 3. Lig play-off yükselme maçları devam ediyor. Silivrispor, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Mazıdağı Fosfat SK'yı rövanş maçında konuk edecek. Maçın ayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Silivrispor - Mazıdağı Fosfat SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Silivrispor - Mazıdağı Fosfat SK maçını takip etmek için tıklayın...

Nesine 3. Lig play-off 2. turda heyecan başlıyor. Silivrispor ile Mazıdağı Fosfat SK, Silivri Müjdat Gürsu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İlk maçta golsüz beraberliğin ardından iki takım, üst tur için rövanş maçında sahaya çıkacak. Mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Silivrispor - Mazıdağı Fosfat SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SİLİVRİSPOR - MAZIDAĞI FOSFAT SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Silivrispor - Mazıdağı Fosfat SK maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma HT Spor Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

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