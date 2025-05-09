Nesine 3. Lig play-off | Kahramanmaraş İstiklalspor - Kırıkkale FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Nesine 3. Lig play-off yükselme maçları devam ediyor. Kahramanmaraş İstiklalspor, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Kırıkkale FK'yı rövanş maçında konuk edecek. Maçın ayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kahramanmaraş İstiklalspor - Kırıkkale FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2025- 11:13 Güncelleme Tarihi: 09.05.2025- 11:16