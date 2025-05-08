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Trabzonspor taktik çalıştı! Trabzonspor taktik çalıştı! 21:41
G.Saray'da Trabzon mesaisi! G.Saray'da Trabzon mesaisi! 21:40
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Beşiktaş'ta taraftara açık idman! Beşiktaş'ta taraftara açık idman! 18:01
G.Saray'da kombine fiyatları açıklandı! G.Saray'da kombine fiyatları açıklandı! 16:42
İşte Buruk'un Trabzonspor maçı 11'i! İşte Buruk'un Trabzonspor maçı 11'i! 16:13
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G.Saray'dan Barış Alper kararı! G.Saray'dan Barış Alper kararı! 16:05
Pancu Beşiktaş'a dönüyor! Pancu Beşiktaş'a dönüyor! 15:50
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F.Bahçe Yusuf için o teklifi reddetti! F.Bahçe Yusuf için o teklifi reddetti! 12:20
G.Saray'a Joao Felix müjdesi! G.Saray'a Joao Felix müjdesi! 11:30
Trabzonspor-G.Saray maçının hakemi belli oldu! Trabzonspor-G.Saray maçının hakemi belli oldu! 11:19