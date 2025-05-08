Ülkemizi Yunanistan'ın Olympiacos takımında oynayarak temsil eden Yusuf Yazıcı takımıyla şampiyonluk kazandı.

Milli futbolcu içi TFF'den tebrik mesajı geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Geçtiğimiz yıl ekim ayında sol dizinden talihsiz bir çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve uzun süredir tedavisini sürdüren A Millî Futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı, takımı Olympiacos'un 2024/25 futbol sezonunda Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğu kazanması nedeniyle tebrik ederiz. A Millî Takımımızın çeyrek finale yükseldiği EURO 2024 turnuvasının kadrosunda bulunan ve iki maçta forma giyen oyuncumuzun bir an önce sahalara dönmesini umuyor, gelecek sezon Olympiacos ile UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yapacağı mücadelede de başarılar diliyoruz.