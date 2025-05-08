Sacha Boey'e hırsızlık şoku! İşte o anlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin evinde Arsenal'i ağırladığı yarı final rövanş maçını izlemek üzere Paris'e giden eski Galarasaraylı Sacha Boey, karşılaşmanın çıkışında hırsızlık şoku yaşadı. İşte o anlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında PSG, Arsenal'i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Parc des Princes'te oynanan tarihi maçta tribünlerde Galatasaray'ın rekor bonservis ile Bayern Münih'e gönderdiği Sacha Boey de vardı.

Ancak Fransız oyuncu maçın ardından stadyumdan ayrılmaya çalışırken hırsızlık şoku yaşadı.

Arabasına binmeye çalışan Boey'nin etrafını taraftarlar sardı. 24 yaşındaki futbolcu aracına henüz yeni binmişti ki bir taraftar, başında takılı biçimde duran şapkasını çalarak kayıplara karıştı.

Boey'nin şaşkınlığı hırsızlık anını çeken bir kişinin kamerasına yansıdı.

İŞTE O ANLAR