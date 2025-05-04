Sevilla-Leganes maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İspanya La Liga'da 34. haftada Sevilla-Leganes mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla-Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Sevilla-Leganes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sevilla-Leganes maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 17.15'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
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