Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında RB Leipzig ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Bavyera ekibi, galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçta rakibiyle uzatma dakikalarında yediği golle 3-3 berabere kaldı.
RB Leipzig'in gollerini 11. dakikada Benjamin Sesko, 39. dakikada Lukas Klostermann ve 90+4. dakikada Yussuf Poulsen kaydetti. Bayern Münih'in golleriyse 62. dakikada Eric Dier, 63. dakikada Michael Olise ve 83. dakikada Leroy Sane'den geldi.
Bayern Münih bu sonuçla puanını 76'ya yükseltirken, RB Leipzig 50 puanda kaldı.