İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton sahasında Ipswich Town'ı konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Everton-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Everton-Ipswich Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Everton ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON-IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton-Ipswich Town maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVERTON-IPSWICH TOWN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Everton: Pickford, Young, O'Brien, Branthwaite, Mykolenko, Gueye, Garner, McNeil, Doucoure, Alcaraz, Chermiti

Ipswich Town: Palmer, O'Shea, Woolfenden, Burgess, Greaves, Morsy, Cajuste, Hutchinson, Chaplin, Clarke, Delap

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈