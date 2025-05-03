Cagliari - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Cagliari - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Cagliari sahasında Udinese'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2025- 08:46