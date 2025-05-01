Nottingham Forest - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest sahasında Brentford'u konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Nottingham Forest - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nottingham Forest - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Nottingham Forest ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Brentford maçı 1 Mayıs Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

NOTTINGHAM FOREST - BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Sels; Williams, Milenkovic, Murillo, Toffolo; Dominguez, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood

Brentford: Flekken; Ajer, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Norgaard, Yarmolyuk, Damsgaard; Mbeumo, Wissa, Schade

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈