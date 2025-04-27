İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finalinde Manchester City, Wembley Stadyumu’nda karşılaştığı Nottingham Forest’ı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İşte detaylar...

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finalinde Manchester City, Wembley Stadyumu'nda karşılaştığı Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, henüz 2. dakikada genç yıldız Rico Lewis'in attığı golle öne geçti. İkinci yarıya da etkili başlayan Manchester City, 51. dakikada savunma oyuncusu Josko Gvardiol'un golüyle farkı ikiye çıkardı ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, dün oynanan diğer yarı finalde Aston Villa'yı 3-0'lık skorla geçen Crystal Palace'ın finaldeki rakibi oldu.

FA Cup finali, 17 Mayıs'ta Wembley Stadyumu'nda Manchester City ile Crystal Palace arasında oynanacak.