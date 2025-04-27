İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Napoli-Torino 34. haftada karşı karşıya gelecek. Hakan Çalhanoğlu önderliğinde şampiyonluğa oynayan ev sahibi takım, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli-Torino karşı karşıya gelecek. Hakan Çalhanoğlu önderliğinde bu sezonu da şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Inter, 71 puanla zirvede yer alıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Napoli-Torino MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Napoli-Torino maçı 27 Nisan Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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