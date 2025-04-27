İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool ile Tottenham karşı karşıya geldi.
Kırmızılılar, Anfield Road'da oynanan mücadeleyi 5-1 kazanarak sezonun bitmesine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Luiz Diaz, 24. dakikada Alexis Mac Allister, 34. dakikada Cody Gakpo, 63. dakikada Mohamed Salah ve 69. dakikada Destiny Udogie (k.k.) kaydetti. Tottenham'ın tek golüyse 12. dakikada Dominic Solanke'den geldi.
2019/20 sezonunda da şampiyon olan Liverpool, 5 yıl sonra yeniden şampiyonluk sevinci yaşadı.